كأس العالم - نوبيرت نجم هولندا الجديد: نريد الفوز بكأس العالم.. وهذا هو التشابه بيني وبين فان خال

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

أندريس نوبيرت - هولندا × السنغال

أبدى أندريس نوبيرت حارس مرمى هيرنفين ومنتخب هولندا سعادته ببداية دولية استثنائية، نالها أمام السنغال في كأس العالم 2022.

وقال نوبيرت في تصريحاته لـ NOS بعد المباراة: "أن أنال بدايتي مع المنتخب حدث خاص".

وأضاف "كنت أحلم بذلك ولكني لم أعتقد أنه أمر ممكن. كان حلمي منذ الطفولة".

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وعن علاقته بالمدرب لويس فان خال قال: "لدينا نفس حس الدعابة، ونفكر كثيرا في الأشياء بنفس الطريقة".

وأوضح "ولكن يجب أن يظهر ذلك في الملعب، وأعتقد أني لعبت بشكل جيد اليوم".

وواصل نوبيرت "مباراتنا كفريق لم تكن جيدة، ولكن من الرائع أننا وجدنا طريقنا للفوز".

واختتم "نريد الذهاب بعيدا للغاية، أقولها الآن: أن نصبح أبطال العالم، وإلا ما كان يجب أن نأتي".

وانتهت المباراة بفوز هولندا بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور أيضا.

وتألق نوبيرت بـ 4 تصديات في مواجهة السنغال، في مباراته الدولية الأولى على الإطلاق.

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