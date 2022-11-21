كأس العالم - موعد مباراة تونس أمام الدنمارك.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد منتخب تونس لمواجهة قوية أمام الدنمارك في در المجموعات من كأس العالم المقام في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وفرنسا وأستراليا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على ستاد المدينة التعليمية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ويعلق على اللقاء عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.