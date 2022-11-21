كأس العالم - موعد مباراة تونس أمام الدنمارك.. القنوات الناقلة والمعلق

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

تونس أمام الدنمارك - كأس العالم

يستعد منتخب تونس لمواجهة قوية أمام الدنمارك في در المجموعات من كأس العالم المقام في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الدنمارك وفرنسا وأستراليا.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين.. القنوات الناقلة والمعلق كين: ليس من السهل الفوز بسداسية في أول مباراة لـ كأس العالم كرة طائرة - رابع انتصارات الأهلي والزمالك في دوري السيدات كرنفال كأس العالم - ابن الرئيس يسجل.. وياه يهز شباك ويلز ويكتب التاريخ

موعد المباراة والقنوات الناقلة

Denmark vs Tunisia: Kick-off time, TV channel, live stream free and team news for World Cup 2022 match | The Sun

تقام المباراة يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 3:00 عصرا بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على ستاد المدينة التعليمية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2.

ويعلق على اللقاء عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

قطر الدنمارك كأس العالم تونس
نرشح لكم
ابن الرئيس لا يكفي جاريث بيل رابع لاعب يسجل لـ ويلز في تاريخ كأس العالم مؤتمر قائد أستراليا عن مواجهة فرنسا: لا يهم شهرة اللاعبين فجميعنا بشر كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام كرواتيا.. القنوات الناقلة والمعلق كأس العالم - نوبيرت نجم هولندا الجديد: نريد الفوز بكأس العالم.. وهذا هو التشابه بيني وبين فان خال كأس العالم - موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين.. القنوات الناقلة والمعلق كرنفال كأس العالم - ابن الرئيس يسجل.. وياه يهز شباك ويلز ويكتب التاريخ كين: ليس من السهل الفوز بسداسية في أول مباراة لـ كأس العالم
أخر الأخبار
تشواميني يوضح أسباب تفضيل الانتقال لـ ريال مدريد عن ليفربول 6 دقيقة | الكرة الأوروبية
ابن الرئيس لا يكفي 19 دقيقة | قطر 2022
جاريث بيل رابع لاعب يسجل لـ ويلز في تاريخ كأس العالم 30 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر قائد أستراليا عن مواجهة فرنسا: لا يهم شهرة اللاعبين فجميعنا بشر 43 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام كرواتيا.. القنوات الناقلة والمعلق 45 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - نوبيرت نجم هولندا الجديد: نريد الفوز بكأس العالم.. وهذا هو التشابه بيني وبين فان خال 53 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة تونس أمام الدنمارك.. القنوات الناقلة والمعلق 53 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين.. القنوات الناقلة والمعلق 59 دقيقة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق