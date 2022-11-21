كأس العالم - موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد منتخب السعودية لمواجهة من العيار الثقيل أمام الأرجنتين في در المجموعات من كأس العالم المقام في قطر.

وتقام منافسات كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

ويلعب منتخب السعودية أمام الأرجنتين للمرة الخامسة في تاريخهم.

ولم يسبق للصوق رالخضر تحقيق الانتصار على الأرجنتين بتعادلين وخسارتين.

وستكون المواجهة هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس العالم.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 22 نوفمبر الجاري.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة 12:00 بتوقيت القاهرة.

وتلعب المباراة على ستاد لوسيل.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

ويعلق على اللقاء حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة.

ويلعب منتخب السعودية ضد بولندا في 26 نوفمبرعلى استاد المدينة التعليمية.

ويختتم منتخب السعودية مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك 30 نوفمبر على استاد لوسيل.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة السادسة تاريخيا.