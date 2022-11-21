كرة طائرة - رابع انتصارات الأهلي والزمالك في دوري السيدات

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 22:03

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - كرة طائرة

واصل فريق الأهلي والزمالك لسيدات الكرة الطائرة انتصاراتهما بتحقيق الفوز الرابع على التوالي.

وتغلب الأهلي على أصحاب الجياد في الإسكندرية بثلاثة أشواط دون مقابل.

بينما الزمالك نجح في تحقيق الفوز على فريق 6 أكتوبر بنفس النتيجة ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتم تأجيل الجولة الثانية والتي كان مقررا لها يوم 11 نوفمبر على أن تقام في شهر ديسمبر.

ويحل الأهلي ضيفا على وادي دجلة في الجولة السادسة في الرابعة من عصر الجمعة.

بينما يستضيف الزمالك فريق هيليوبوليس في تمام السادسة مساء.

وكان قد تم تقسيم أندية السيدات على مجموعتين تضم كل واحدة منهما ثمانية فرق.

ويتواجد فريقا الأهلي والزمالك في المجموعة الأولى التي تضم بجوارهما كل من هيليوبوليس ووادي دجلة وأصحاب الجياد والزهور والاتحاد السكندري و 6 أكتوبر.

ويتأهل أول أربعة فرق إلى منافسات ربع نهائي مسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد دعم صفوفه بضم أربع لاعبات من الأهلي وهن مريم متولي وفريدة العسقلاني ومايا ممدوح ودانا شوقي.

كما تنضم مريم مصطفى لاعبة الأهلي إلى الزمالك بعد أربعة أشهر فترة عقوبة التوقيع مع الناديين.

أما الأهلي فدعم صفوفه بالثنائي علياء هاني من الشمس ومريم ثروت من الزمالك.

ويأتي ذلك بجانب دعاء محمد لاعبة الزمالك المنضمة إلى الأهلي عقب أربعة أشهر من الآن فترة العقوبة للتوقيع مع الأهلي دون علم ناديها الزمالك.

كرة طائرة سيدات الأهلي سيدات الزمالك
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