كين: ليس من السهل الفوز بسداسية في أول مباراة لـ كأس العالم

يرى هاري كين مهاجم إنجلترا أنه ليس من السهل الفوز بسداسية في أول مباراة كأس عالم، وذلك بعد هزيمة إيران بنتيجة 6-2.

وحققت إنجلترا ثاني أكبر انتصار في تاريخها المونديالي بالتساوي بعد اكتساحها لـ بنما بنتيجة 6-1 في النسخة السابقة.

وقال كين عقب المباراة خلال فيديو نشر على الموقع الرسمي للمنتخب الإنجليزي: "بداية جيدة لـ كأس العالم، ليس من السهل أن تفوز بمباراتك الأولى في بطولة كبيرة بنتيجة 6-2".

وأضاف "أهنأ جود بيلينجهام على هدفه الأول في المونديال وبوكايو ساكا على الثنائية الرائعة، الجميع لعب بشكل جيد. لقد جعلتم إنجلترا فخورة".

وأصبح جود بيلينجهام أول لاعب من مواليد القرن الـ21 يسجل هدفا في تاريخ كأس العالم وثاني أصغر لاعب يسجل لـ إنجلترا.

فيما بات ساكا أول لاعب إنجليزي يسجل ثنائية في المباراة الافتتاحية للمنتخب في كأس العالم.

وأضاف "لقد أظهرنا أننا في وضع جيد، ونعلم أنه لا يزال أمامنا طريق طويل. نحن مستعدون لمواجهة أمريكا".

وحصدت إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال، في انتظار نتيجة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز مساء اليوم في نفس المجموعة لتحديد الشكل النهائي للترتيب بعد الجولة الأولى.

وسجّل أهداف إنجلترا: جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا (مرتين)، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.