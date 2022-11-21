جاكبو: احتجنا الهدف بشدة أمام السنغال.. ولم نكن حذرين بالشكل الكافي

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 21:46

كتب : FilGoal

كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا

شدد كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا على أن الطواحين يجب أن يتحسنوا في قادم المباريات، مع غياب الحذر في البداية.

وسجل كودي جاكبو هدف هولندا الأول أمام السنغال في فوز الطواحين بهدفين دون مقابل.

وقال جاكبو في تصريحات صحفية بعد المباراة: "التسجيل يمنحك شعورا جيدا بالطبع، لقد كنا نبحث عن هذا الهدف بشدة".

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وأضاف "رأيت فرينكي دي يونج يلعب الكرة ولعلمت أن هذا هو وقت التحرك وأخطأ الحارس وأودعت الكرة الشباك".

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وواصل "لم نكن حذرين بما فيه الكفاية مع الكرة، أعتقد أنه يمكننا القيام بعمل أفضل بكثير".

وأتم "كنا جيدين في السيطرة على الكرة. علينا تحليل ما قدمناه بشكل صحيح والانتقال بالنقاط الجيدة إلى المباراة التالية".

وفاز جابكو بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السنغال.

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ولعب جابكو 89 دقيقة في المباراة، وكان له 11 تمريرة من بينها 8 بشكل صحيح بنسبة نجاح 73%.

وأكمل مراوغة واحدة ناجحة وكان له تسديدة على المرمى.

وصنع جاكبو 3 فرص محققة للتسجيل لزملائه خلال المباراة.

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ويلعب منتخب هولندا مع الإكوادور 25 نوفمبر على استاد خليفة الدولي.

الانتصار هو الـ38 للويس فان جال كمدرب لمنتخب هولندا ليكون أكثر المدربين تحقيقا للانتصارات في تاريخ الطواحين.

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