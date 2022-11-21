فان دايك عن شارة المثلية: البدء ببطاقة صفراء غير مريح.. وأنا لاعب كرة قدم قبل كل شيء

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 21:43

كتب : FilGoal

فيرجل فان دايك - هولندا أمام السنغال

تحدث فيرجيل فان دايك مدافع منتخب هولندا عن أسباب تراجعه عن ارتداء شارة القيادة الداعمة لـ المثلية الجنسية في مواجهة السنغال.

وتغلب منتخب هولندا على السنغال بهدفين دون مقابل في ختام مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في كأس العالم.

وقال فان دايك في تصريحات لقناة NOS الهولندية: " لم نفكر أبدا في الخروج بنقطة أمام السنغال".

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وأضاف "واصلنا إيماننا بالفوز ونعلم أنه لا يزال بإمكاننا تقديم الكثير من الجودة ويجب أن نكون أفضل".

أما عن تراجع ارتداء شارة القيادة التي تدعم المثلية أجاب "كنا مستعدين لذلك، لكن بدء المباراة ببطاقة صفراء ليس مريحا للغاية".

وهدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنح بطاقة صفراء للاعب الذي يخالف التعليمات ويرتدي شارة تدعيم المثلية.

وتابع فان دايك "كنت أرغب في ارتداء الشارة ولكن ليس بأي ثمن، من المؤسف أننا لم نتمكن من ذلك".

وشدد مدافع ليفربول "أولا وقبل كل شيء أنا هنا كلاعب كرة قدم".

وبالعودة لمباراة السنغال أوضح "كان الأمر صعبا في بعض الأحيان مع فقد الكرة وعلينا تحسين الأمر".

واختتم فان دايك تصريحاته "منافسنا المقبل الإكوادور خطير جدا في الهجمات المرتدة ولكن أثق أننا سنتحسن".

ويتقاسم منتخب هولندا صدارة المجموعة مع الإكوادور قبل المواجهة المرتقبة بينهما يوم الجمعة.

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