ساوثجيت: كان من الجيد معرفة قرار فيفا النهائي بخصوص الشارة.. وركزنا على كرة القدم

كشف جاريث ساوثجيت المدير الفني لـ إنجلترا تفاصيل البيان الذي أصدره المنتخب بخصوص ارتداء شارة المثلية خلال المباراة أمام إيران.

ونشر المنتخب الإنجليزي بيانا قبل ساعات من انطلاق مباراته الأولى في المونديال بالتخلي عن ارتداء شارة المثلية التزاما بقواعد فيفا والبلد المستضيفة قطر.

وظهر ساوثجيت عقب الفوز بسداسية أمام إيران وقال لـ راديو بي بي سي: "كان من الجيد معرفة قرارهم النهائي، لأننا اجتمعنا أمس ولكن لم يتحدد ما سيحدث، في النهاية عرفنا أنه ستكون هناك عقوبة. سيتعين علينا التحدث لمعرفة كيف سيكون ذلك".

وأضاف "كان دورنا على مدار هذا الأسبوع هو التركيز على كرة القدم، واللاعبون فعلوا ذلك بشكل جيد. كان الشوط الأول صعبا بعض الشيء مع إصابة حارس مرمى إيران لكن تهديدنا الهجومي كان موجودا".

وأضاف "مع اقتراب نهاية المباراة ظهر أن المباراة تُسحب من بين أيدينا، قلت حينها للاعبين أن علينا موازنة الأمر. كان هناك الكثير من الوقت المحتسب بدل الضائع وبدأنا في التراجع. علينا أن نواصل على هذا النحو ضد الولايات المتحدة لنصل للدور التالي".

وأتم "أعلم أننا سنحظى بهدوء أكبر في اليومين المقبلين، أحب الطريقة التي قام بها الفريق بعمله. كان من الجيد إشراك بعض اللاعبين، أريد دائما أن يشارك الجميع لكن عندما أختار فريقا أعرف أنه سيكون هناك 11 شخصا سعيدا و 15 غير سعداء".

وحصدت إنجلترا أول 3 نقاط في مشوار المونديال، في انتظار نتيجة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز مساء اليوم في نفس المجموعة لتحديد الشكل النهائي للترتيب بعد الجولة الأولى.

وسجل أهداف إنجلترا: بوكايو ساكا (مرتان)، وجود بيلينجهام، ورحيم سترلينج، وماركوس راشفورد وجاك جريليش. بينما سجّل مهدي طارمي ثنائية إيران.

وحققت إنجلترا ثاني أكبر انتصار في تاريخها المونديالي بالتساوي بعد اكتساحها لـ بنما بنتيجة 6-1 في النسخة السابقة.