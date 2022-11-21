جاكبو رجل مباراة هولندا والسنغال
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 21:02
كتب : FilGoal
فاز كودي جاكبو لاعب وسط منتخب هولندا بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السنغال في كأس العالم.
كودي جاكبو
النادي : أيندهوفن
وحقق منتخب هولندا الفوز على السنغال بهدفين دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.
وسجل جاكبو هدف هولندا الأول في الدقيقة 85 من المباراة بضربة رأسية رائعة.
ولعب جاكبو 89 دقيقة في المباراة، وكان له 11 تمريرة من بينها 8 بشكل صحيح بنسبة نجاح 73%.
وأكمل مراوغة واحدة ناجحة وكان له تسديدة على المرمى.
وصنع جاكبو 3 فرص محققة للتسجيل لزملائه خلال المباراة.
ويستعد منتخب هولندا لمواجهة الإكوادور يوم 25 نوفمبر الجاري.
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جاكبو رجل مباراة هولندا والسنغال 55 دقيقة | قطر 2022