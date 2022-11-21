جاكبو رجل مباراة هولندا والسنغال

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

كودي جاكبو لاعب منتخب هولندا

فاز كودي جاكبو لاعب وسط منتخب هولندا بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام السنغال في كأس العالم.

كودي جاكبو

النادي : أيندهوفن

هولندا

وحقق منتخب هولندا الفوز على السنغال بهدفين دون رد في مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وسجل جاكبو هدف هولندا الأول في الدقيقة 85 من المباراة بضربة رأسية رائعة.

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ولعب جاكبو 89 دقيقة في المباراة، وكان له 11 تمريرة من بينها 8 بشكل صحيح بنسبة نجاح 73%.

وأكمل مراوغة واحدة ناجحة وكان له تسديدة على المرمى.

وصنع جاكبو 3 فرص محققة للتسجيل لزملائه خلال المباراة.

ويستعد منتخب هولندا لمواجهة الإكوادور يوم 25 نوفمبر الجاري.

جاكبو هولندا كأس العالم
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