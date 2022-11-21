مؤتمر المالكي: المنتخب السعودي جاهز لمواجهة الأرجنتين.. والدعم الجماهيري سيساعدنا

شدد عبد الإله المالمي لاعب السعودية على جاهزية الصقور الخضر لمواجهة الأرجنتين في دور المجموعات من كأس العالم.

ويلعب منتخب السعودية أولى مبارياته في الثانية عشر ظهرا أمام الأرجنتين على استاد لوسيل.

ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وقال عبد الإله المالكي في المؤتمر الصحفي: "حضرنا بصورة جيدة لهذه البطولة ونسعى لتشريف الكرة السعودية".

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وأضاف "المباراة الأولى مهمة ونحن مستعدون لمواجهة الأرجنتين".

وواصل "سنحظى بدعم كبير من جماهيرنا وهو ما سيساعدنا كثيرا".

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ويلعب منتخب السعودية ضد بولندا في 26 نوفمبرعلى استاد المدينة التعليمية.

ويختتم منتخب السعودية مبارياته في المجموعة بمواجهة المكسيك 30 نوفمبر على استاد لوسيل.

ويشارك منتخب السعودية في كأس العالم للمرة السادسة تاريخيا.