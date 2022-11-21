فان دايك: منتخب السنغال كان أسرع مننا.. ولكننا وصلنا إلى الشباك في النهاية

شدد فيرجيل فان دايك مدافع هولندا أن الجميع كان يعلم صعوبة المباراة أمام السنغال قبل المواجهة.

وخطف منتخب هولندا الفوز أمام السنغال بهدفين قاتلين في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال فان دايك في تصريحات لـ بي إن سبورتس: "كنا نعلم مدى صعوبة المباراة وأن فريق السنغال ليس سهلا".

وأضاف "كانوا أسرع منا في الملعب في كثير من اللحظات لكن في النهاية وجدنا الطريق إلى الشباك".

وأتم "الفوز الأول مهم للغاية وسيسهل علينا الطريق في مرحلة المجموعات".

وحصد منتخب هولندا الثلاث نقاط الأولى في المجموعة الأولى بالتساوي في النقاط والأهداف مع الإكوادور الذي فاز على قطر بثنائية.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لمنتخب هولندا في كأس العالم منذ الفوز على المكسيك في مونديال 2014 بالبرازيل. أي منذ أكثر من 8 سنوات.

وفي مونديال 2014 فاز منتخب هولندا على المكسيك في دور الـ16، وبعدما تغلب على كوستاريكا بركلات الترجيح في ربع النهائي أي أن نتيجة المباراة هي بالتعادل. قبل أن يخسر من الأرجنتين في نصف النهائي.

وغاب منتخب هولندا عن كأس العالم 2018 في روسيا.