انتهت في كأس العالم - أمريكا (1) - (1) ويلز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد ويلز في كأس العالم 2022.

وتقام المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت انتصار إنجلترا على إيران 6-2.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 95 جو موريل بدلا من إيثان أمبادو

ق 93 سوربا توماس بدلا من هاري ويلسون

ق 90 الحكم يحتسب 9 دقائق بدلا من الوقت الضائع

ق 88 جوردان موريس في صفوف أمريكا بدلا من تيموتي وياه

ق 82 جووووووووووول جاريث بيل يدرك التعادل من ركلة الجزاء بقوة على يسار الحارس مات تيرنر

ق 80 ركلة جزااااااااااء لصالح ويلز.. ووكر زيمرمان يعرقل بيل داخل المنطقة

ق 79 برينان جونسون بدلا من نيكو ويليامز في صفوف ويلز

ق 74 خروج يونس موسى مصابا ومعه سيرجينو ديست وجوش سارجنت، ونزول دي أندري يولين وكيلين أكوستا وهاجي رايت

ق 73 محاولة فاشلة من بوليسيتش

ق 66 بريندن أرونسون بدلا من ويستون ماكيني

ق 65 الركنية تصل إلى كيفر مور ولكن الرأسية فوق العارضة

ق 64 بن ديفيز يحاول برأسية ولكن مات تيرنر يتألق في التصدي

ق 61 كريستيان بوليسيتش يسقط ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم لا يحتسب شيئا

ق 51 إنذار جديد يناله تيم ريم مدافع فولام.. ثالث بطاقات الأمريكان

ق 46 كيفر مور بدلا من دانييل جيمس

استراحة

ق 40 بطاقة صفراء من نصيب جاريث بيل نجم ويلز

ق 36 جووووووول أول من تيموتي وياه.. الولايات المتحدة تتقدم ببينية من كريستيان بوليسيتش إلى وياه الذي يسجل بلمسة واحدة منتقنة على يسار الحارس واين هينيسي

ق 29 تسديدة قوية عن طريق سيرجينيو ديست لاعب أمريكا من خارج حدود منطقة الجزاء مرت بشكل بعيد أعلى العارضة العلوية لمرمى الحارس واين هينيسي.

ق 20 محاولة عن طريق كريستيان بوليسيتش لاعب أمريكا لإختراق منطقة جزاء ويلز من الجبهة اليسرى لكنه فقد السيطرة على الكرة لتتحول بالنهاية إلى ركلة مرمى.

ق 13 ويستون ماكيني ينال ثاني إنذارات المباراة بعد تدخل عنيف

ق 11 إنذار أول لسيرجينو ديست ظهير أمريكا عقب تدخل قوي

ق 10 جوشوا سارجنت يسدد والكرة تصطدم بالقائم الأيسر!

بداية المباراة