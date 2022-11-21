كرنفال كأس العالم - بطل هولندا دون مشاركة دولية سابقة.. تعرف أكثر على نوبيرت حارس هولندا

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 20:29

كتب : FilGoal

هولندا - السنغال - أندرياس نوبيرت

أثار أندريس نوبيرت حارس مرمى منتخب هولندا الجديد اهتمام الجميع، عقب خروجه بنظافة شباكه في المباراة الأولى ضد السنغال.

وانتهت المباراة بفوز هولندا بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور أيضا.

وتألق نوبيرت بـ 4 تصديات في مواجهة السنغال، في مباراته الدولية الأولى.

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ليست الأولى في كأس العالم فقط، بل المباراة الدولية الأولى على الإطلاق.

وإليكم أبرز أرقام نوبيرت في المباراة:

التصديات: 4

التصديات للكرة من داخل المنطقة: 2

اللمسات: 32

التمريرات الصحيحة: 18 من 23

دقة التمرير: 78%

الكرات الطولية الصحيحة: 2 من 7

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم نوبيرت الذي فاز بتحدي ركلات الجزاء ففاز بمقعد حراسة هولندا دون مشاركة دولية سابقة.

ولمعرفة القصة بالكامل اضغط على الرابط التالي للتحول إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com.

وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

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