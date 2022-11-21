كرنفال كأس العالم - بطل هولندا دون مشاركة دولية سابقة.. تعرف أكثر على نوبيرت حارس هولندا

أثار أندريس نوبيرت حارس مرمى منتخب هولندا الجديد اهتمام الجميع، عقب خروجه بنظافة شباكه في المباراة الأولى ضد السنغال.

وانتهت المباراة بفوز هولندا بهدفين دون رد، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور أيضا.

وتألق نوبيرت بـ 4 تصديات في مواجهة السنغال، في مباراته الدولية الأولى.

ليست الأولى في كأس العالم فقط، بل المباراة الدولية الأولى على الإطلاق.

وإليكم أبرز أرقام نوبيرت في المباراة:

التصديات: 4

التصديات للكرة من داخل المنطقة: 2

اللمسات: 32

التمريرات الصحيحة: 18 من 23

دقة التمرير: 78%

الكرات الطولية الصحيحة: 2 من 7

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ومن بينهم نوبيرت الذي فاز بتحدي ركلات الجزاء ففاز بمقعد حراسة هولندا دون مشاركة دولية سابقة.

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