تشكيل ويلز - بيل يقود أحلام التنانين للمرة الأخيرة.. وويلسون في مكان جونسون أمام أمريكا
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 19:50
كتب : FilGoal
أعلن تشكيل ويلز لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم.
ويقام اللقاء على ملعب أحمد بن علي.
ويتواجد منتخب ويلز في المجموعة الثانية إلى جانب أمريكا وإنجلترا وإيران.
اقرأ: ظروف قهرية وقصص مختلفة لمنتخب ويلز
وجاء تشكيل ويلز كالتالي:
حراسة المرمى: واين هينيسي
خط الدفاع: كريس ميفام - جو رودون - بن ديفيز
خط الوسط: كونور روبرتس - إيثان أمبادو - آرون رامسي - نيكو ويليامز
خط الهجوم: هاري ويلسون - جاريث بيل - دان جيمس
والتقى منتخب ويلز مع أمريكا مرتين من قبل، وفازت الولايات المتحدة بمباراة وانتهت الأخرى بالتعادل.
يذكر أن منتخب إنجلترا فاز على إيران في نفس المجموعة بستة أهداف مقابل هدفين.
ويلعب جاريث بيل قائد ويلز كأس العالم الأخير بالنسبة له.
نرشح لكم
مؤتمر قائد أستراليا عن مواجهة فرنسا: لا يهم شهرة اللاعبين فجميعنا بشر كأس العالم - موعد مباراة المغرب أمام كرواتيا.. القنوات الناقلة والمعلق كأس العالم - نوبيرت نجم هولندا الجديد: نريد الفوز بكأس العالم.. وهذا هو التشابه بيني وبين فان خال كأس العالم - موعد مباراة تونس أمام الدنمارك.. القنوات الناقلة والمعلق كأس العالم - موعد مباراة السعودية أمام الأرجنتين.. القنوات الناقلة والمعلق ابن الرئيس يسجل.. وياه يهز شباك ويلز ويكتب التاريخ كين: ليس من السهل الفوز بسداسية في أول مباراة لـ كأس العالم جاكبو: احتجنا الهدف بشدة أمام السنغال.. ولم نكن حذرين بالشكل الكافي