تشكيل ويلز - بيل يقود أحلام التنانين للمرة الأخيرة.. ومور في مكان جونسون أمام أمريكا
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 19:50
كتب : FilGoal
أعلن تشكيل ويلز لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم.
ويقام اللقاء على ملعب أحمد بن علي.
ويتواجد منتخب ويلز في المجموعة الثانية إلى جانب أمريكا وإنجلترا وإيران.
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وجاء تشكيل ويلز كالتالي:
حراسة المرمى: واين هينيسي
خط الدفاع: كريس ميفام - جو رودون - بن ديفيز
خط الوسط: كونور روبرتس - إيثان أمبادو - آرون رامسي - نيكو ويليامز
خط الهجوم: جاريث بيل - كيفر مور - دان جيمس
والتقى منتخب ويلز مع أمريكا مرتين من قبل، وفازت الولايات المتحدة بمباراة وانتهت الأخرى بالتعادل.
يذكر أن منتخب إنجلترا فاز على إيران في نفس المجموعة بستة أهداف مقابل هدفين.
ويلعب جاريث بيل قائد ويلز كأس العالم الأخير بالنسبة له.
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