لاعبو الأهلي يدعمون معلول قبل مواجهة الدنمارك
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 19:19
كتب : FilGoal
وجه لاعبو الأهلي رسائل دعم إلى زميلهم في الفريق علي معلول قبل مواجهة منتخب تونس الأولى في كأس العالم أمام الدنمارك.
ويتواجد منتخب تونس في المجموعة الرابعة إلى جانب الدنمارك وفرنسا وأستراليا.
ويشارك علي معلول مع منتخب تونس في كأس العالم للمرة الثانية في مسيرته.
ولعب ابن الـ32 عاما مباراتين أمام إنجلترا وبلجيكا في نسخة عام 2018.
إجمالا، شارك معلول في 82 مباراة مع منتخب تونس سجل خلالها هدفين وصنع 10 آخرين.
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عائلة واحدة ✊❤️— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 21, 2022
وي يا علي وي 🇹🇳#يلا_يا_اهلي pic.twitter.com/Pu1g2d5ikI
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