مران الزمالك - فيريرا يقود التدريبات قبل السفر إلى البرتغال.. وظهور مصطفى محمد

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 19:08

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك

قاد جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تدريبات اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الخامسة من مساء السبت بربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وحرص أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبو الفريق على تقديم واجب العزاء للبرتغالي في وفاة نجل زوجته.

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ويغادر فيريرا مساء اليوم متجها إلى البرتغال لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفى مؤخرا.

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، انتظام الثلاثي عمر جابر وإمام عاشور ومحمد عواد حارس المرمى .

وتواجد مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك السابق ونانت الحالي في مقر القلعة البيضاء.

وحرص مصطفى محمد على الحضور لملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي لمؤازرة الفريق ومشاهدة تدريبات الأبيض في إطار الاستعداد للفترة المقبلة، و كان في استقباله اللاعبون والجهاز الفني والإداري والطبي.

واستقبل أمير مرتضى، مصطفى محمد داخل مقر النادي وعقد جلسة سريعة معه ووجه له التهنئة على الأداء الذي يقدمه مع منتخب مصر وناديه في الفترة الأخيرة.

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة فيريرا، راحة سلبية لأحمد زيزو لاعب وسط الفريق من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويأتي ذلك عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب في معسكر نوفمبر الجاري والذي تخلله مباراة ودية أقيمت في الكويت بفوز المنتخب على بلجيكا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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