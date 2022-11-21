مؤتمر مدرب المكسيك: نواجه الحاسمين في المونديال.. أحدهما بولندي والآخر أرجنتيني

يخشى المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك أن يتكرر أمام بولندا ما حدث منذ أيام في ودية السويد.

وخسر المكسيك وديا أمام السويد الأربعاء المقبل بهدفين مقابل هدف ضمن الاستعدادت لـ كأس العالم.

وحضر ماتينو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بولندا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وقال ماتينو: "مباراة الغد لها أهمية كبيرة لما نبني عليه المستقبل، ندرس أسلوب بولندا وهو متشابهه في جميع اللقاءات".

وأضاف "بولندا لديهم لاعبون متميزون، نحن نخشى أن الأسلوب الذي رأيناه أمام السويد يتكرر غدا".

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وتابع "نجن ندرس نقاط قوة بولندا جيدا لإيقافها، لكن في الوقت ذاته لا نتخلى عن طريقتنا من أجل طريقة لعب المنافس"

وأتم "عندما تلعب كأس العالم فأنت تجد نفسك في مواجهة اللاعبين الحاسمة، هناك واحد في بولندا (روبرت ليفاندوفسكي) والأمر مع الأرجنتين (ليونيل ميسي)".

ويلعب منتخب المكسيك في المجموعة الثالثة بجوار السعودية والأرجنتين وبولندا.

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ويواجه الفريق المكسيكي خصمه الأرجنتيني يوم السبت 26 نوفمبر.

ويختتم منافسات المجموعة بمواجهة السعودية يوم الأربعاء 30 نوفمبر.