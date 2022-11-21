مؤتمر مدرب المكسيك: نواجه الحاسمين في المونديال.. أحدهما بولندي والآخر أرجنتيني

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

خيراردو مارتينو - مدرب المكسيك

يخشى المدرب الأرجنتيني جيراردو مارتينو المدير الفني لـ منتخب المكسيك أن يتكرر أمام بولندا ما حدث منذ أيام في ودية السويد.

وخسر المكسيك وديا أمام السويد الأربعاء المقبل بهدفين مقابل هدف ضمن الاستعدادت لـ كأس العالم.

وحضر ماتينو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بولندا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

أخبار متعلقة:
كرنفال كأس العالم - توقع أن يصبح لاعب سلة.. تعرف أكثر على ساكا صاحب ثنائية إنجلترا مؤتمر سكالوني: ثمانية أو عشرة منتخبات مرشحة للفوز بـ كأس العالم.. والأرجنتين أهدأ الآن مؤتمر مدرب الدنمارك: إريكسن نبض الفريق.. ويمكننا هزيمة الجميع في كأس العالم مؤتمر ميسي: تدريبي المختلف إجراء احترازي.. ومساندة غير الأرجنتينيين في كأس العالم أمر رائع

وقال ماتينو: "مباراة الغد لها أهمية كبيرة لما نبني عليه المستقبل، ندرس أسلوب بولندا وهو متشابهه في جميع اللقاءات".

وأضاف "بولندا لديهم لاعبون متميزون، نحن نخشى أن الأسلوب الذي رأيناه أمام السويد يتكرر غدا".

اقرأ: كأس العالم - المكسيك.. ملوك التاكو وأسطورة رعب ملعب كولومبوس

وتابع "نجن ندرس نقاط قوة بولندا جيدا لإيقافها، لكن في الوقت ذاته لا نتخلى عن طريقتنا من أجل طريقة لعب المنافس"

وأتم "عندما تلعب كأس العالم فأنت تجد نفسك في مواجهة اللاعبين الحاسمة، هناك واحد في بولندا (روبرت ليفاندوفسكي) والأمر مع الأرجنتين (ليونيل ميسي)".

ويلعب منتخب المكسيك في المجموعة الثالثة بجوار السعودية والأرجنتين وبولندا.

اقرأ: كل ما تريد معرفته عن منتخبات كأس العالم 2022

ويواجه الفريق المكسيكي خصمه الأرجنتيني يوم السبت 26 نوفمبر.

ويختتم منافسات المجموعة بمواجهة السعودية يوم الأربعاء 30 نوفمبر.

المكسيك بولندا كأس العالم
نرشح لكم
برتقالي بعد 3067 يوما تشكيل أمريكا - بوليسيتش في الهجوم ومات تيرنر في حراسة المرمى لمواجهة ويلز تشكيل ويلز - بيل يقود أحلام التنانين للمرة الأخيرة.. ومور في مكان جونسون أمام أمريكا كأس العالم - كيروش: رجاء أيها المعلمون والأخلاقيون.. اتركوا لاعبي إيران يلعبون لاعبو الأهلي يدعمون معلول قبل مواجهة الدنمارك مؤتمر رينارد: السعودية لم تأت إلى كأس العالم من أجل النزهة.. ولا مشاكل في حراسة المرمى مؤتمر مدرب أستراليا: مهمتنا أمام فرنسا أن نوضح للجميع من نحن كرنفال كأس العالم - توقع أن يصبح لاعب سلة.. تعرف أكثر على ساكا صاحب ثنائية إنجلترا
أخر الأخبار
برتقالي بعد 3067 يوما 20 دقيقة | قطر 2022
تشكيل أمريكا - بوليسيتش في الهجوم ومات تيرنر في حراسة المرمى لمواجهة ويلز 24 دقيقة | قطر 2022
تشكيل ويلز - بيل يقود أحلام التنانين للمرة الأخيرة.. ومور في مكان جونسون أمام أمريكا 36 دقيقة | قطر 2022
كأس العالم - كيروش: رجاء أيها المعلمون والأخلاقيون.. اتركوا لاعبي إيران يلعبون 44 دقيقة | قطر 2022
مصطفى محمد: سعيد بالتواجد في بيتي نادي الزمالك.. وأتمنى مواصلة النجاح ساعة | الكرة المصرية
لاعبو الأهلي يدعمون معلول قبل مواجهة الدنمارك ساعة | قطر 2022
مران الزمالك - فيريرا يقود التدريبات قبل السفر إلى البرتغال.. وظهور مصطفى محمد ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر مدرب المكسيك: نواجه الحاسمين في المونديال.. أحدهما بولندي والآخر أرجنتيني ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق