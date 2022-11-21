كرنفال كأس العالم - توقع أن يصبح لاعب سلة.. تعرف أكثر على ساكا صاحب ثنائية إنجلترا

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 18:18

كتب : FilGoal

إنجلترا - إيران

سجل بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا هدفين في فوز فريقه بستة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

بوكايو ساكا

النادي : أرسنال

إنجلترا

وحصل بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد إيران في كأس العالم.

وأصبح ساكا أول لاعب من أرسنال يسجل لمنتخب إنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما، بالتحديد من هدف سول كامبل في مونديال 2002 أمام السويد.

أخبار متعلقة:
بيلينجهام بعد السداسية: نريد إظهار من هو منتخب انجلترا ثالث أسرع هدف لبديل وأكبر خسارة لـ إيران.. أرقام من فوز إنجلترا بسداسية توقفت المباراة لمدة 10 دقائق.. إصابة حارس إيران واستبداله أمام إنجلترا كأس العالم - ساكا رجل حفلة إنجلترا أمام إيران

ولعب ساكا 71 دقيقة في المباراة وسجل هدفين من 3 محاولات على المرمى.

FiGoal.com قدم لكل متابعيه كرنفال كأس العالم والذي يأخذكم في رحلة مع كل لاعبي منتخبات المونديال لمعرفة المزيد من المعلومات عنهم.

ومن بينهم بوكايو ساكا نجم أرسنال الذي ينحدر من أصول نيجيرية ويعتقد أنه كان سيمارس كرة السلة أو يمتهن التمثيل إذا لم يكن لاعبا لكرة القدم.

ولمعرفة القصة بالكامل اضغط على الرابط التالي للتحول إلى كرنفال كأس العالم مع FilGoal.com.

وأيضا لمعرفة المزيد من المعلومات عن باقي لاعبي كأس العالم.

منتخب إنجلترا كأس العالم ساكا كرنفال في الجول كرنفال كأس العالم
نرشح لكم
مؤتمر رينارد: السعودية لم تأت إلى كأس العالم من أجل النزهة.. ولا مشاكل في حراسة المرمى مؤتمر مدرب أستراليا: مهمتنا أمام فرنسا أن نوضح للجميع من نحن بيلينجهام بعد السداسية: نريد إظهار من هو منتخب انجلترا مؤتمر سكالوني: ثمانية أو عشرة منتخبات مرشحة للفوز بـ كأس العالم.. والأرجنتين أهدأ الآن مؤتمر مدرب الدنمارك: إريكسن نبض الفريق.. ويمكننا هزيمة الجميع في كأس العالم استراحة كأس العالم - السنغال (0)-(0) هولندا.. نهاية الشوط الأول مؤتمر ميسي: تدريبي المختلف إجراء احترازي.. ومساندة غير الأرجنتينيين في كأس العالم أمر رائع مؤتمر أوتشوا: محظوظ لتواجدي في كأس العالم للمرة الخامسة.. وهكذا سنوقف ليفاندوفسكي
أخر الأخبار
مؤتمر رينارد: السعودية لم تأت إلى كأس العالم من أجل النزهة.. ولا مشاكل في حراسة المرمى 10 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب أستراليا: مهمتنا أمام فرنسا أن نوضح للجميع من نحن 18 دقيقة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - توقع أن يصبح لاعب سلة.. تعرف أكثر على ساكا صاحب ثنائية إنجلترا 39 دقيقة | قطر 2022
بيلينجهام بعد السداسية: نريد إظهار من هو منتخب انجلترا 43 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر سكالوني: ثمانية أو عشرة منتخبات مرشحة للفوز بـ كأس العالم.. والأرجنتين أهدأ الآن 49 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر مدرب الدنمارك: إريكسن نبض الفريق.. ويمكننا هزيمة الجميع في كأس العالم 52 دقيقة | قطر 2022
استراحة كأس العالم - السنغال (0)-(0) هولندا.. نهاية الشوط الأول ساعة | قطر 2022
مؤتمر ميسي: تدريبي المختلف إجراء احترازي.. ومساندة غير الأرجنتينيين في كأس العالم أمر رائع ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق