كرنفال كأس العالم - توقع أن يصبح لاعب سلة.. تعرف أكثر على ساكا صاحب ثنائية إنجلترا

سجل بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا هدفين في فوز فريقه بستة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

بوكايو ساكا النادي : أرسنال إنجلترا

وحصل بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد إيران في كأس العالم.

وأصبح ساكا أول لاعب من أرسنال يسجل لمنتخب إنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما، بالتحديد من هدف سول كامبل في مونديال 2002 أمام السويد.

ولعب ساكا 71 دقيقة في المباراة وسجل هدفين من 3 محاولات على المرمى.

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ومن بينهم بوكايو ساكا نجم أرسنال الذي ينحدر من أصول نيجيرية ويعتقد أنه كان سيمارس كرة السلة أو يمتهن التمثيل إذا لم يكن لاعبا لكرة القدم.

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