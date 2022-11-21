مؤتمر سكالوني: ثمانية أو عشرة منتخبات مرشحة للفوز بـ كأس العالم.. والأرجنتين أهدأ الآن

يرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن هناك ثمانية أو عشرة منتخبات مرشحة للفوز بكأس العالم.

ويستعد منتخب الأرجنتين لافتتاح مبارياته في كأس العالم 2022 بمواجهة السعودية في الثانية عشر ظهر غدا الثلاثاء.

ويؤمن سكالوني أن منتخب بلاده أهدأ الآن بعد حصد لقب كوبا أمريكا الأخير.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "الفريق لديه إصرار، أبلغت اللاعبين اليوم أنه لن يكون هناك تغيير في الاستعدادات مما يحدث في الأيام الجارية".

وكشف "هناك ما لا يقل عن ثمانية أو عشرة منتخبات يمكنها الفوز بكأس العالم، التفاصيل هي من ستحدد البطل وربما لا يكون الفريق الأفضل".

وشدد سكالوني "يجب أن يعلم الناس أننا فريق وطني ومجموعة من اللاعبين الذين سيتخلون عن كل شيء حتى تسير الأمور بأفضل صورة".

وأضاف "الفريق يلعب أكثر هدوءا لأننا لا نملك ضغطا خارجيا لعدم الفوز، نحن أكثر هدوءا من ذي قبل".

وتابع المدير الفني للأرجنتين "لسوء الحظ هناك لاعبان غادرا قائمة الفريق، مع كل الألم ولكن لم تكن هناك ضمانات بأنهم سيكونا في حالة جيدة من الناحية البدنية".

واختتم تصريحاته "دعمنا القائمة بلاعبين آخرين وهما بخير وسيساهمان بدورهما مع الفريق".

وكان منتخب الأرجنتين قد أعلن استبعاد الثنائي خواكين كوريا ونيكولاس جونزاليس من قائمة الفريق لعدم الجاهزية.

بينما استدعى نجوم التانجو كل من تياجو ألمادا وأنخيل كوريا بدلا منهما.

تعرف أكثر على منتخب الأرجنتين وليونيل سكالوني المدير الفني ليونيل سكالوني من كرنفال في الجول.

ويقع منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات السعودية والمكسيك وبولندا.

ويشارك ميسي في كأس العالم للمرة الخامسة على التوالي.