مؤتمر مدرب الدنمارك: إريكسن نبض الفريق.. ويمكننا هزيمة الجميع في كأس العالم

يحلم كاسبر هيوملاند المدير الفني لمنتخب الدنمارك أن يفوز بفريقه بشيء ما في كأس العالم المقامة في قطر، مشيرا إلى أن إريكسن قلب ونبض الفريق.

ويفتتح منتخب الدنمارك مبارياته في كأس العالم بمواجهة تونس غدا الثلاثاء.

وقال كاسبر هيوملاند في المؤتمر الصحفي: "حلمنا هو الفوز بشيء ما، عندما تشارك في بطولة مع مثل هذه المجموعة من اللاعبين بهذه الجودة فيجب أن تفوز وأعنى هنا الفوز بكل شيء".

وأضاف "هل نحن المرشحون؟ لا ولكن يمكننا التغلب على الجميع إذا كنا في يومنا ولدينا ثقة كبيرة بأنفسنا. لدينا مجموعة جيدة جدا من اللاعبينوأفضل طريقة للفوز بكل شيء هو أن نحلم أحلاما كبيرة".

اقرأ: كأس العالم - الدنمارك.. سنلعب المونديال بقلب إريكسن

وتابع عن إريكسن "قبل بطولة اليورو وقبل أن يحدث كل شيء مع كريستيان، قلت إنه قلب الفريق ونبضه. عندما يلعب، يكون لديه طريقة رائعة في أخذ إيقاع اللعبة والشعور والتحكم في اللعبة بتمريراته وذكائه ورؤيته".

وواصل "إنه لأمر رائع أن يعود كريستيان. إنه لاعب رائع لكنه شخص أفضل داخل الملعب وخارجه يمنحنا الكثير، أتذكر عندما عاد في مارس في الدقائق الأولى سجل ضد هولندا في أمستردام".

اقرأ: تفاصيل خفية ستعرفها لأول مرة عن منتخب ولاعبي الدنمارك

واستطرد "إنه لمن دواعي سروري العمل مع إريكسن، إنه يحب لعب كرة القدم فقط. حب اللعبة هو أهم شيء بالنسبة له".

وأتم "سيكون لدينا مباراة صعبة للغاية ضد تونس، سنرى ما سيحدث. لدينا شعورا جيدا للغاية، نحن مستعدون للهجوم".

ويتواجد منتخب الدنمارك في المجموعة الرابعة إلى جانب تونس وأستراليا وفرنسا.