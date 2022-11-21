مؤتمر أوتشوا: محظوظ لتواجدي في كأس العالم للمرة الخامسة.. وهكذا سنوقف ليفاندوفسكي

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 17:39

كتب : FilGoal

أوتشوا - المكسيك - البرازيل

شدد جيريمي أوتشوا حارس مرمى المكسيك على أن اللعب في كأس العالم للمرة الخامسة بمثابة الحلم له، مشيرا إلى أن فريقه يجب أن يمنع الكرات من الوصول إلى روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا.

ويلعب منتخب المكسيك مع بولندا في أولى مبارياته خلال كأس العالم.

وقال أوتشوا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أنا محظوظ لتواجدي في كأس العالم للمرة الخامسة، إنه بمثابة الحلم. التواجد هنا ليس سهلا على الإطلاق بالنسبة للاعب كرة القدم. هناك لاعبون رائعون لا تتاح لهم الفرصة لتجربة كأس العالم في حياتهم المهنية".

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وأضاف "أريد أن تكون كأس عالم مختلفة وأفضل للجميع، كل كأس عالم لها تاريخها وقيمتها. مباراة 2014 (أمام البرازيل) كانت تعني الكثير بالنسبة وهكذا الشارع والناس يذكرني به باستمرار. أتمنى ان نترك صورة جميلة اخرى في كأس العالم".

وتابع "لقد ركزنا على ما هو لنا. أن يكون لدينا نقد ذاتي داخل المجموعة وأن نتحسن. نحن أول من يرغب في التحسين في كل مرة لا تسير فيها المباراة بشكل جيد بالنسبة لنا. نحب الفوز ونحب الفوز من خلال اللعب بشكل جيد. نريد أن يشعر الناس بالسعادة مع هذا النوع من المباريات".

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واستطرد عن انتقادات الإعلام "ألاحظ أن المجموعة متحمسة لبدء كأس العالم، هناك العديد من الشباب الذين ليس لديهم خبرة في البطولة لكن البعض لديهم خبرة في الألعاب الأولمبية والعديد من المباريات مع المنتخب الوطني. القلق من ذلك المباراة الأولى سيكون موجودا دائما".

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وأتم عن ليفاندوفسكي "علينا أن نركز على عدم منحه خيارات. بالطبع يحتاج زملائه في الفريق لمنحه فرص التهديف، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار. الخطة هي قطع الكرة منهم وإبعادهم عن المرمى. سيكون تحديا مهمًا بالنسبة لي ولجميع زملائي في الفريق".

ويتواجد منتخب المكسيك في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات السعودية وبولندا والأرجنتين.

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