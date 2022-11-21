كأس العالم - ساكا رجل حفلة إنجلترا أمام إيران

حصل بوكايو ساكا لاعب منتخب إنجلترا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد إيران في كأس العالم.

وفاز منتخب إنجلترا على إيران بنتيجة 6-2 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل ساكا هدفين من سداسية إنجلترا أمام منتخب بلاد فارس.

وأصبح ساكا أول لاعب من أرسنال يسجل لمنتخب إنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما، بالتحديد من هدف سول كامبل في مونديال 2002 أمام السويد.

ولعب ساكا 71 دقيقة في المباراة وسجل هدفين من 3 محاولات على المرمى.

لمس لاعب أرسنال الكرة 48 مرة، وأكمل مراوغة واحدة ناجحة من أصل 4 محاولات.

ويلعب منتخب إنجلترا أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الجولة الثانية لدور المجموعات يوم 25 نوفمبر الجاري.