تشكيل السنغال - سيسيه يدفع بـ دياتا وديا في الهجوم أمام هولندا

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 17:19

كتب : FilGoal

السنغال تحتفل بالتأهل لكأس العالم مقابل حسرة مصرية

دفع أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال بالثنائي كريبين دياتا وبولاي ديا في هجوم الفريق أمام هولندا.

ويلعب منتخب السنغال أمام هولندا في ختام الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس العالم.

وكان منتخب الإكوادور قد تغلب على قطر في الافتتاح بهدفين دون مقابل.

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ويلعب منتخب السنغال في كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالآتي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: يوسف سابالي- كاليدو كوليبالي - بابي أبو سيسي - عبده ديالو

في الوسط: شيخو كوياتي - إدريسا جانا جاي - نامباليس ميندي

في الهجوم: كريبين دياتا - بولاي ديا - إسماعيلا سار

ويشارك منتخب السنغال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخه.

بينما كانت أفضل إنجازات أسود التيرانجا هي الخروج من ربع نهائي نسخة 2002.

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