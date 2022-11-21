تشكيل هولندا - ثلاثي في الدفاع.. ومشاركة دولية أولى لحارس المرمى أمام السنغال

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - هولندا - بلجيكا

يبدأ لويس فان جال بثلاثة لاعبين في الدفاع عند مواجهة هولندا فريق السنغال في ختام الجولة الأولى من من المجموعة الأولى في كأس العالم.

ودفع فان جال بالثلاثي ماتياس دي ليخت وفيرجيل فان دايك وناثان أكي في الدفاع.

بينما يبدأ أندريس نوبرت في حراسة المرمى في مشاركته الدولية الأولى بقميص هولندا.

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ويلعب منتخب هولندا في منافسات كأس العالم للمرة الحادية عشر في تاريخه.

وجاء تشكيل منتخب هولندا كالآتي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت

الدفاع: دينزل دومفريز - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي - دالي بليند

في الوسط: فرينكي دي يونج - ستيفن بيرغوس - كودي جابكو

في الهجوم: فينسنت يانسن - ستيفن بيرخفن

وكان منتخب هولندا قد غاب عن نسخة 2018 الماضية والتي أقيمت في روسيا.

وسبق لمنتخب هولندا حصد وصافة كأس العالم ثلاث مرات من قبل أعوام 1974 و1978 و2010.

كأس العالم هولندا السنغال فان دايك فان جال
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