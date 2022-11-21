ثالث أسرع لاعب في تاريخ كأس العالم.. راشفورد يسجل بعد 50 ثانية من دخوله

سجل ماركوس راشفورد الهدف الخامس لمنتخب إنجلترا في مواجهة إيران الجارية حاليا.

ويتقدم منتخب إنجلترا على إيران بخمسة أهداف مقابل هدفا واحد في المباراة المقامة على ملعب خليفة الدولي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وشارك راشفورد بديلا في الدقيقة الـ 70 بدلا من بوكايو ساكا الذي سجل هدفين قبل خروجه.

وبعد 50 ثانية فقط من دخوله سجل راشفورد الهدف الخامس لإنجلترا من لمسته الأولى.

وأصبح راشفورد هو ثالث أسرع لاعب بديل يسجل لفريقه في تاريخ كأس العالم.

إيبي ساند لاعب الدنمارك الذي سجل هدفا في مرمى نيجيريا في نسخة 1998 بعد دخوله بـ 16 ثانية هو أسرع لاعب بديل يسجل لفريقه في تاريخ كأس العالم.