ساكا أول لاعب يسجل من أرسنال لإنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - إنجلترا × إيران

يتقدم منتخب إنجلترا على إيران بثلاثة أهداف بعد شوط أول في مباراة تقام على ملعب خليفة الدولي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وسجل بوكايو ساكا مدرب إنجلترا هدف فريقه الثاني في المباراة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح ساكا هو أول لاعب من أرسنال يسجل هدفا لمنتخب إنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما.

أخبار متعلقة:
مؤتمر مدرب تونس: المعجزات في القرآن فقط.. والجمهور المصري أكبر مساند لنا بعد ثلاث مشاركات و15 تسديدة.. ستيرلينج يفتتح أهدافه أخيرا في كأس العالم توقفت المباراة لمدة 10 دقائق.. إصابة حارس إيران واستبداله أمام إنجلترا الأول من مواليد القرن 21.. بيلينجهام يدخل التاريخ بهدفه في شباك إيران

وكان آخر لاعب من أرسنال يسجل لإنجلترا في كأس العالم هو سول كامبل في كأس العالم الذي سجل هدفا في دور المجموعات ضد السويد في نسخة 2002.

ويشارك ساكا في كأس العالم لأول مرة منذ بدايته مسيرته وتمكن من التسجيل لأول مرة.

إنجلترا إيران كأس العالم 2022
نرشح لكم
مؤتمر مهاجم تونس: حظوظنا كبيرة للتأهل إلى دور الـ16 هذه المرة بعد ثلاث مشاركات و15 تسديدة.. ستيرلينج يفتتح أهدافه أخيرا في كأس العالم الأول من مواليد القرن 21.. بيلينجهام يدخل التاريخ بهدفه في شباك إيران توقفت المباراة لمدة 10 دقائق.. إصابة حارس إيران واستبداله أمام إنجلترا مؤتمر مدرب تونس: المعجزات في القرآن فقط.. والجمهور المصري أكبر مساند لنا مباشر كأس العالم - إنجلترا (4)-(1) إيران.. جوووول طارمي مؤتمر تشيزني: هذا آخر مونديال لي.. وأوتشوا حارس عبقري سيشاهدون كيروش.. وفد الاتحاد المصري يحضر مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم
أخر الأخبار
مؤتمر مهاجم تونس: حظوظنا كبيرة للتأهل إلى دور الـ16 هذه المرة 24 دقيقة | قطر 2022
ساكا أول لاعب يسجل من أرسنال لإنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما 30 دقيقة | قطر 2022
بعد ثلاث مشاركات و15 تسديدة.. ستيرلينج يفتتح أهدافه أخيرا في كأس العالم 34 دقيقة | قطر 2022
الأول من مواليد القرن 21.. بيلينجهام يدخل التاريخ بهدفه في شباك إيران 49 دقيقة | قطر 2022
توقفت المباراة لمدة 10 دقائق.. إصابة حارس إيران واستبداله أمام إنجلترا ساعة | قطر 2022
مؤتمر مدرب تونس: المعجزات في القرآن فقط.. والجمهور المصري أكبر مساند لنا ساعة | قطر 2022
مباشر كأس العالم - إنجلترا (4)-(1) إيران.. جوووول طارمي ساعة | قطر 2022
مؤتمر تشيزني: هذا آخر مونديال لي.. وأوتشوا حارس عبقري ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 موعد مباراة مصر ضد بلجيكا.. القنوات الناقلة 2 موعد حفل افتتاح كأس العالم 2022.. القنوات الناقلة 3 ثُريا على حق 4 كأس العالم - موعد مباراة الافتتاح بين قطر والإكوادور.. القنوات الناقلة والمعلق