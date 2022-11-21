ساكا أول لاعب يسجل من أرسنال لإنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 16:07
كتب : FilGoal
يتقدم منتخب إنجلترا على إيران بثلاثة أهداف بعد شوط أول في مباراة تقام على ملعب خليفة الدولي في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.
بوكايو ساكا
النادي : أرسنال
وسجل بوكايو ساكا مدرب إنجلترا هدف فريقه الثاني في المباراة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وأصبح ساكا هو أول لاعب من أرسنال يسجل هدفا لمنتخب إنجلترا في كأس العالم منذ 20 عاما.
وكان آخر لاعب من أرسنال يسجل لإنجلترا في كأس العالم هو سول كامبل في كأس العالم الذي سجل هدفا في دور المجموعات ضد السويد في نسخة 2002.
ويشارك ساكا في كأس العالم لأول مرة منذ بدايته مسيرته وتمكن من التسجيل لأول مرة.
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