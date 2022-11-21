بعد ثلاث مشاركات و15 تسديدة.. ستيرلينج يفتتح أهدافه أخيرا في كأس العالم

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 16:03

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلنج - منتخب إنجلترا

افتتح رحيم ستيرلينج أهدافه أخيرا في منافسات كأس العالم خلال مشاركته الثالثة مع منتخب إنجلترا.

وسجل ستيرلينج ثالث أهداف منتخب إنجلترا في شباك إيران بافتتاح مباريات المجموعة الثانية.

ونجح منتخب الأسود الثلاثة في التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل في الشوط الأول من المباراة.

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ويلعب ستيرلينج مباراته العاشرة في منافسات كأس العالم وبعد 15 تسديدة على المرمى سجل أخيرا أولى أهدافه في البطولة.

وكان ستيرلينج قد شارك في ثلاث مباريات مع منتخب إنجلترا في منافسات كأس العالم 2014 وفشل في تسجيل أية أهداف من أربع تسديدات.

أما في نسخة 2018 والتي حصد فيها منتخب إنجلترا في حصد المركز الرابع، فشل أيضا ستيرلينج في التسجيل بعد عشر تسديدات على المرمى.

ونجح ستيرلينج في نسخة 2018 في صناعة هدفين لمنتخب بلاده في الفوز على بنما ولكن لم ينجح قط في تسجيل الأهداف.

وفي تسديدته الخامسة عشر على المرمى في مشاركات كأس العالم، نجح ستيرلينج أخيرا في افتتاح التسجيل.

كأس العالم قطر 2022 ستيرلينج إنجلترا إيران
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