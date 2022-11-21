الأول من مواليد القرن 21.. بيلينجهام يدخل التاريخ بهدفه في شباك إيران

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - منتخب إنجلترا

دخل جود بيلينجهام التاريخ بافتتح التسجيل لبلاده إنجلترا في شباك إيران بمباراة الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس العالم 2022.

وسجّل بيلينجهام هدف التقدم في الدقيقة 35 بضربة رأسية بعد عرضية متقنة من لوك شاو.

وبات بيلينجهام أول لاعب مولود في القرن 21 يسجّل هدفًا في منافسات كأس العالم، إذ وُلد لاعب وسط بوروسيا دورتموند يوم 29 يونيو 2003.

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ويعد بيلينجهام أول لاعب يشارك أساسيًا مع إنجلترا في كأس العالم دون أن يكون قد خاض أي مباراة في مسيرته بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ أوين هارجريفز في 2006.

وصار بيلينجهام أصغر لاعب يسجّل هدفًا لـ إنجلترا في كأس العالم منذ مايكل أوين في 1998.

وسجّل أوين في مونديال 1998 بعمر 18 عامًا و190 يومًا، بينما يبلغ بيلينجهام 19 عامًا و145 يومًا.

ويعد ذلك الهدف هو الدولي الأول لـ بيلينجهام بعد أن خاض 17 مباراة دولية سابقة مع إنجلترا.

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