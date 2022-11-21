توقفت المباراة لمدة 10 دقائق.. إصابة حارس إيران واستبداله أمام إنجلترا

تعرض علي رضا بيرانواند حارس مرمى إيران لإصابة قوية خلال مواجهة منتخب بلاده ضد إنجلترا.

ويلتقي منتخب إيران مع إنجلترا حاليا في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2022.

وفي الدقيقة السابعة من المباراة تعرض بيرانواند للإصابة في الأنف بعد كرة مشتركة مع روزبه جشمي زميله في الفريق بعد كرة عرضية أرسلها هاري كين.

وتوقف اللعب لمدة 8 دقائق لعلاج الحارس قبل أن يقف ويواصل اللعب.

وبعد دقيقة واحدة سقط الحارس صاحب الـ 30 عاما مرة جديدة بدون احتكاك قبل أن يتم استبداله بعد دقيقتين لعجزه عن إكمال المباراة.

ودخل الحارس سيد حسين حسيني بديلا لبيرانواند في الدقيقة الـ 17 بسبب الإصابة.

كارلوس كيروش مدرب إيران ومدرب مصر السابق عانى من إصابات متكررة لحراس مرماه.

وكان محمد الشناوي قد تعرض للإصابة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية أمام كوتديفوار ليستبدل بمحمد أبو جبل الحارس البديل.

كما تعرض أبو جبل للإصابة هو الآخر في مباراة المغرب التي ليحرد ويحل محمد صبحي بدلا منه.