مؤتمر مدرب تونس: المعجزات في القرآن فقط.. والجمهور المصري أكبر مساند لنا

شدد جلال القادري مدرب تونس على أن فريقه لن ينتظر حدوث معجزة تتأهل به لدور الـ16 من كأس العالم 2022، ووجه الشكر للجماهير المصرية التي ستدعم فريقه في المدرجات.

سيلعب منتخب تونس مع نظيره الدنماركي يوم الثلاثاء ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وقال القادري في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "نحن نعرف قيمة المباراة الأولى، سنلعب ضد منتخب قوي ظهر بشكل جيد في السنوات الأخيرة".

وأضاف "منتخب الدنمارك من أفضل المنتخبات الأوروبية، على المستوى الفردي والجماعي، وقادر على تقديم كرة عالية المستوى".

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وتابع "نثق في لاعبينا بعد أن حققنا الهدف الأول بالتأهل إلى كأس العالم، والآن أمامنا الهدف الثاني وهو التأهل للدور التالي رغم صعوبة المجموعة".

ورد القادري على سؤاله هل تتحقق المعجزة وتتأهل تونس لدور الـ16 لأول مرة بقوله "المعجزات في القرآن فقط، كرة القدم تعتمد على الواقع والنتائج، ندرك صعوبة المجموعة ولكننا سنجتهد وسنحاول تحقيق نتائج وليس معجزات".

وشارك المنتخب التونسي في كأس العالم 5 مرات ولم يعبر دور المجموعات.

وعن المنافس، أوضح "منتخب الدنمارك كسب تعاطف العالم وليس تونس فقط بعد ما حدث مع كريستيان إريكسن، ما حدث درس لكل الرياضيين، كرة القدم مليئة بالتحديات والمفاجآت".

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وواصل "نحن سعداء بوجودنا هنا في قطر وسط جماهيرنا التونسية، هم اللاعب رقم 12، وهم أكبر محفز لمنتخبنا".

وشدد القادري "نعرف أن الجماهير العربية بشكل عام، والمصرية بشكل خاص ستكون وراءنا، الجمهور المصري سيكون أكبر مساند لنا".

وأردف "نشكر الجماهير المصرية التي ستدعمنا، ولو كان الأمر معكوسا، ومصر هي التي تأهلت للمونديال لكنا دعمناهم".

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وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت البطولة يوم الأحد بخسارة منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.(طالع التفاصيل)























































































وسجّل إينر فالنسيا قائد الإكوادور هدفي المباراة في الشوط الأول من اللقاء.

وحصل فالنسيا البالغ من العمر 33 عاما على جائزة رجل المباراة الأولى في المونديال.

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