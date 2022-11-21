مؤتمر تشيزني: هذا آخر مونديال لي.. وأوتشوا حارس عبقري

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 14:43

كتب : FilGoal

فويتشنك تشيزني - إنجلترا

أعلن فويتشنك تشيزني حارس مرمى منتخب بولندا أن كأس العالم 2022 سيكون الأخير له في مسيرته.

وظهر تشيزني حارس مرمى يوفنتوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة بلاده أمام المكسيك غدًا الثلاثاء في الجولة الأولى لكأس العالم.

وصرّح تشيزني: "سيكون آخر كأس عالم أخوضه في مسيرتي، وكذلك الأخير في مسيرة العديد من زملائي. أتمنى أن تكون بطولة نتذكرها للأبد".

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وأضاف: "المكسيك في مستوى مشابه لنا، تمتلك لاعبين رائعين. لوزانو كان واحدًا من أفضل أجنحة الدوري الإيطالي هذا الموسم. حللنا منتخب المكسيك جيدًا".

وأتم: "رأيت كيف لعب أوتشوا في البطولات الماضية، إنه حارس مرمى عبقري، أتذكر مستواه في 2014، قدّم بطولة كبيرة".

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تشيزني (32 عامًا) يمتلك 66 مباراة دولية مع منتخب بولندا منذ 2009.

وشارك تشيزني في مباراتين بكأس العالم 2018، ويظهر للمرة الثانية في المونديال.

وتتواجد بولندا في المجموعة الثالثة رفقة المكسيك والأرجنتين والسعودية.

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