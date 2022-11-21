سيشاهدون كيروش.. وفد الاتحاد المصري يحضر مباراة إنجلترا وإيران في كأس العالم

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

جمال علام رئيس اتحاد الكرة بعد عودة بعثة منتخب مصر من السنغال

إيران إنجلترا كأس العالم 2022 اتحاد الكرة المصري
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