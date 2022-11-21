تشكيل إيران – ثلاثي دفاعي.. وطارمي يجاور جهانبخش في الهجوم ضد إنجلترا

أعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب إيران عن التشكيل لمواجهة إنجلترا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم 2022.

واعتمد كيروش على طريقة 3-5-2 مع الدفع بـ مهدي طارمي نجم بورتو في خط الهجوم إلى جوار علي رضا جهانبخش لاعب فينورد.

كما يعوّل كيروش على القائد إحسان حاج صافي في خط الوسط، ويدفع بـ علي رضا بيرانواند في حراسة المرمى على حساب أمير عابد زاده حارس مرمى بونفيرادينا الإسباني.

تعرف على 25 لاعبًا في قائمة إيران بالإضافة إلى المدرب كارلوس كيروش عبر كرنفال في الجول

ويتواجد سردار أزمون مهاجم باير ليفركوزن على مقاعد البدلاء إذ عانى من الإصابة في الفترة الماضية، وكذلك لا يبدأ سامان قدوس لاعب وسط برينتفورد الإنجليزي.

ويخوض كيروش كأس العالم للمرة الثالثة كمدير فني لـ إيران بعد 2014 و2018.

تشكيل إيران:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانواند

الدفاع: مرتضى بور علي كنجي – روزبه جشمي – سيد مجيد حسيني

الوسط: صادق محرمي – علي كريمي – أحمد نور الله – إحسن حاج صافي – ميلاد محمدي

الهجوم: مهدي طارمي – علي رضا جهانبخش

دكة البدلاء: أمير عابد زاده - بايام نيازماند - حسين حسيني - شجاعي خليل زاده - حسين كنعاني زادخان - رامين رضائيان - أبو الفضل جلالي - سعيد عزة الله - سامان قدوس - علي غولي زاده - وحيد أميري - مهدي ترابي - كريم أنصاري فرد - سردار أزمون