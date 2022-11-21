مؤتمر لوريس: منتخب أستراليا قادر على صنع المفاجأة أمام فرنسا

يؤمن هوجو لوريس قائد منتخب فرنسا بأن منافسه الأسترالي يمكنه صنع المفاجأة أمام حامل اللقب.

ويلعب بطل 2018 أمام أستراليا ضمن الجولة الافتتاحية لكأس العالم 2022.

وقال لوريس في مؤتمر صحفي يوم الإثنين: "نتطلع إلى الفوز على أستراليا الذي نحترمه كثيرا

وأضاف "المنتخب الأسترالي قادر على صنع المفاجأة خلال مباريات المجموعة

وتابع "أستراليا منتخب جيد للغاية من خلال الكرات الثابتة، ليس هناك مباريات سهلة في المونديال ومهمتنا الحالية تتلخص بالتركيز على دور المجموعات".

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وشدد حارس توتنام "سندخل كأبطال للعالم وسنقدم أفضل مما قدمناه في روسيا 2018".

ويتوقع لوريس أن تكون "مباراة تونس صعبة خاصة وأن الجماهير التونسية كثيرة في قطر".

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ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

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وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت البطولة يوم الأحد بخسارة منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.(طالع التفاصيل)





















































































وسجّل إينر فالنسيا قائد الإكوادور هدفي المباراة في الشوط الأول من اللقاء.

وحصل فالنسيا البالغ من العمر 33 عاما على جائزة رجل المباراة الأولى في المونديال.

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ومن بينهم إينر فالنسيا قائد الإكوادور الذي له قصة غريبة عندما هرب في سيارة إسعاف خلال إحدى المباريات في تصفيات كأس العالم.

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