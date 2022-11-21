تشكيل إنجلترا - ظهور بيلينجهام الأول في كأس العالم.. وتريبيير ظهير أيمن لمواجهة إيران

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا تشكيل فريقه الذي سيواجه إيران بعد قليل.

ويلتقي منتخب إنجلترا مع إيران في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم على ملعب خليفة الدولي.

تعرّف على كل شيء يخص لاعبي إنجلترا ومديرهم الفني من كرنفال كأس العالم.

وشهد التشكيل مشاركة جودي بيلينجهام لأول مرة في نهائيات كأس العالم وبجانب ديكلان رايس في وسط الملعب.

ويلعب ساوثجيت مدرب إنجلترا بثلاثي مكون من بوكايو ساكا وماسون ماونت ورحيم ستيرلنج خلف المهاجم الصريح هاري كين.

وتلعب إنجلترا المباراة الثانية في دور المجموعات ضد الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة المقبل على ملعب البيت.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي:

الحارس: جوردان بيكفورد

الدفاع: كيران تريبير - جون ستونز - هاري ماجواير - لوك شو

الوسط:ديكلان رايس - جودي بيلينجهام

الهجوم: بوكايو ساكا - ماسون ماونت - رحيم ستيرلنج

أمامهم: هاري كين