مؤتمر ديشامب: هذا ما يهمني بعد استبعاد بنزيمة.. وموقف كامافينجا وفاران

تحدث ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن المطلوب من مهاجميه بعد استبعاد كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم من قائمة الفريق بسبب الإصابة.

ليلة انطلاق المونديال، أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا عن خروج كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد من صفوف الديوك لخوض كأس العالم 2022.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء أستراليا: "غياب كريم بنزيمة لن يؤثر على خياراتنا الهجومية، نحن نملك العديد من اللاعبين القادرين على مواجهة التحديات".

وأضاف "عدد المهاجمين ليس هو الأهم، وإنما الأهم هو أن تكون حاسما مام المرمى".

وتابع "اتخذت قرارا بعدم استدعاء أي بديل لبنزيمة وأنا مقتنع بأن تشكيلتنا كافية بالنظر لقيمة اللاعبين".

مدرب فرنسا كان لديه إمكانية استدعاء بديل حتى يوم الاثنين، وهو اليوم السابق لمباراة فرنسا الأولى في المونديال، ضد أستراليا.

وأوضح "قمنا بكل شيء حتى تكون مجموعتنا جاهزة للمباراة الأولى، لا نشعر بالقلق ونحن مستعدون على المستوى الذهني".

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وتحدث ديشامب عن حالة لاعبيه قائلا "إدواردو كامافينجا لا يعاني من أي مشكلة، سيكون جاهزا للمباراة، لقد شعر بمشكلة صغيرة يوم الأحد وتركته يرتاح، وسيتدرب يوم الإثنين بشكل طبيعي".

وواصل "رافاييل فاران بخير وهو جاهز للعب ضد أستراليا أيضا".

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هذه هي الإصابة الخامسة لكريم بنزيمة في العضلات هذا الموسم.

وبحسب البيان المقتضب الذي أصدره الفرنسيون يوم السبت، فإن إصابة في عضلة الفخذ ستحرم بنزيمة من اللعب في قطر.

وفشل بنزيمة في إكمال التدريبات، ليخرج بإصابة عضلية، ويجري فحوصات طبية في إحدى عيادات الدوحة، وهي ما أكدت غيابه.

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Karim Benzema leaves the Aspetar clinic with France’s Head Doctor - looking fairly sombre. (🎥@Tanziloic) pic.twitter.com/EtF2IEtQ5b — Get French Football News (@GFFN) November 19, 2022

ولعب كريم 97 مباراة دولية، سجل خلالها 37 هدفًا.

وتوج بنزيمة بالكرة الذهبية وجائزتي هداف دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، كما فاز بالبطولتين مع ريال مدريد.

وهو أول لاعب يفوز بالكرة الذهبية ولا يشارك في كأس العالم منذ 1978، حين فاز بها كيفن كيجان نجم إنجلترا وهامبورج الألماني بذلك الوقت.

ويلعب منتخب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة مع الدنمارك وتونس وأستراليا.

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وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت البطولة يوم الأحد بخسارة منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.(طالع التفاصيل)























































































وسجّل إينر فالنسيا قائد الإكوادور هدفي المباراة في الشوط الأول من اللقاء.

وحصل فالنسيا البالغ من العمر 33 عاما على جائزة رجل المباراة الأولى في المونديال.

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