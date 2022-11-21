مران الأهلي - تدريبات فردية لحمدي فتحي.. وانتظام الدوليين

استأنف الأهلي تدريباته اليومية صباح اليوم الإثنين على ملعب مختار التتش بفرع النادي بالجزيرة.

وكان الأهلي قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة.

وخاض اللاعبين تدريبات بدنية في الجيم تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال قبل انطلاق المران الجماعي.

وانتظم اللاعبين الدوليين في المران بعد نهاية مشاركتهم في معسكر منتخب مصر.

وحدد الجهاز الفني للاعبين الدوليين مرانا استشفائيا وبرنامجا بدنيا للتخلص من الإجهاد بعد انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الوطني الأخير.

وشهد المران تأدية حمدي فتحي لتدريبات فردية تحت إشراف محمود حمدي أخصائي التأهيل.

ويؤدي حمدي برنامج بدني وتأهيلي منفرد بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الأمامية مع منتخب مصر.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2021/2022 يوم الأحد المقبل الموافق 27 نوفمبر على ملعب الأهلي وي السلام.