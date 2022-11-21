إقالة فان برونكهورست من تدريب رينجرز

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 13:04

كتب : FilGoal

فان برونكهورست

أعلن نادي رينجرز الإسكتلندي إقالة جيو فان برونكهورست من تدريب الفريق لسوء النتائج.

نجم الكرة الهولندية تولى تدريب الفريق قبل عام من الآن خلفا لستيفن جيرارد.

وقاد برونكهورست رينجرز في 27 مباراة خلال تدريبه للفريق وحقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 وخسر 9 مباريات.

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ونجح برونكهورست في قيادة رينجرز للتتويج بكأس إسكتلندا موسم 2021/2022 كما قادر لدور مجموعات دوري أبطال أوروبا لأول مرة بعد 12 عاما.

وقاد برونكهورست لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي ضد إينتراخت فرانكفورت ولكن المباراة انتهت بفوز الأخير بركلات الترجيح.

دوجلاس بارك رئيس النادي تحدث عن إقالة برونكهورست قائلا: "أريد أن أشكر جيو على العمل الجاد الذي قدمه للفريق على مدار 12 شهرا وعلى الأخص قيادة الفريق لنهائي الدوري الأوروبي والتتويج بالكأس".

وتابع "لسوء الحظ النتائج لم تأتي حسب توقعاتنا أو توقعات جيو ولذلك علينا أن نتخذ ذلك القرار الصعب اليوم وكل شخص في رينجرز يتمنى التوفيق والنجاح للمدرب الهولندي في مستقبله".

صاحب الـ 47 عاما قاد رينجرز للمرة الأخيرة خلال مباراة سانت مارين في الدوري وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويحتل رينجرز حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسكتلندي برصيد 33 نقطة وبفارق 9 نقاط عن سيلتيك صاحب الصدارة.

جيو برونكهورست رينجرز
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