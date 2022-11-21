فيفا يمنع ارتداء شارة دعم المثليين.. و7 منتخبات ترد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم السماح لقادة المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 بارتداء شارة دعم المثليين خلال كأس العالم.

وكان هاري كين قائد إنجلترا وبعض قادة المنتخبات قد أفصحوا عن نيتهم في ارتداء شارة دعم المثليين في مباريات كأس العالم.

ونشر فيفا بيانا حذر فيه قادة المنتخبات من ارتداء الشارة المذكورة وجاء على النحو التالي:

"بعد المناقشات يمكن لـ فيفا أن يؤكد أن حملة (لا تمييز) قد تم تقديمها من مرحلة ربع النهائي المخطط لها حتى تتاح الفرصة لكل القادة الـ32 لارتداء شارة عدم التمييز خلال كأس العالم".

"يتماشى هذا مع المادة 13.8.1 من لوائح فيفا، والتي تنص على أنه يجب على قائد كل فريق ارتداء الشارة المقدمة من فيفا خلال مسابقات الاتحاد الدولي".

ويلعب منتخب إنجلترا أمام إيران الأحد في الجولة الأولى من دور المجموعات، وهذه كانت المباراة الأولى المنتظر ظهور الشارة فيها على ذراع هاري كين قائد الإنجليز.

ردا على بيان فيفا، نشرت شبكة ذا أثليتك بيانا من الاتحاد الإنجليزي و6 اتحادات أوروبية أخرى جاء كالتالي:

"لقد كان الاتحاد الدولي واضحا جدا في أنه سيفرض عقوبات رياضية إذا ارتدى قائد أي منتخب شارات دعم المثليين في أرض الملعب".

"بصفتنا اتحادات وطنية، لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف قد يواجهون خلاله عقوبات رياضية بما في ذلك الإيقاف، لذلك طلبنا من القادة عدم محاولة ارتداء شارات دعم المثلية في مباريات كأس العالم".

"كنا مستعدين لدفع غرامات، ولكن لا يمكننا وضع لاعبينا في موقف يعرضهم للإيقاف أو حتى إجبارهم على مغادرة الملعب".

"نشعر بالإحباط الشديد من قرار فيفا الذي نعتقد أنه غير مسبوق".

"لقد كتبنا إلى فيفا في سبتمبر لإبلاغهم برغبتنا في ارتداء شارة One Love لدعم المثليين في كرة القدم، ولم نتلق أي رد".

"يشعر اللاعبون والمدربون بخيبة أمل، فهم مؤيدون أقوياء للإندماج وسيظهرون الدعم بطرق أخرى".

المنتخبات الـ7، هي بلجيكا، هولندا، سويسرا، ألمانيا، الدنمارك، إنجلترا وويلز.

وتقام بطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وانطلقت البطولة يوم الأحد بخسارة منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.(طالع التفاصيل)











































































وسجّل إينر فالنسيا قائد الإكوادور هدفي المباراة في الشوط الأول من اللقاء.

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