لاعب قطر: التوتر الشديد هو سبب الخسارة أمام الإكوادور

أرجع كريم بوضياف لاعب وسط منتخب قطر الخسارة التي تلقاها فريقه أمام الإكوادور في افتتاح كأس العالم 2022 إلى الضغط الشديد الذي تعرض له اللاعبين في أول مباراة للدولة الخليجية في تاريخ المونديال.

وخسر منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت.(طالع التفاصيل)

وقال بوضياف في تصريحات نشرتها قناة RFI الفرنسية: الأمر صعب للغاية لأننا خسرنا وقبل كل شيء لم نلعب بشكل جيد. هذا هو أصعب شيء يمكن قبوله".

وأضاف ذو الأصول الجزائرية "نشعر بخيبة أمل حقًا لأننا خسرنا هذه المباراة الأولى".

وأكمل "سنحاول تصحيح ما لم نفعله بشكل جيد أمام الإكوادور في المباراتين القادمتين".

وشدد "إنها كأس العالم الأولى لقطر. ربما لعب الضغط دورا في ظهورنا بهذا الشكل خاصة في الشوط الأول. كان شوطا صعبا للغاية بالنسبة لنا".

وواصل "أعتقد أننا ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، لأننا في الشوط الأول شعرنا بالتوتر الشديد".

وأردف "أدى ذلك إلى أننا لم نتمكن من العثور على أنفسنا في الملعب، وأخطأنا التمريرات وفقدنا الكرة كثيرًا".

وأتم البالغ من العمر 32 عاما "لدي انطباع بأن منتخب قطر بصورته المعروفة أمام الإكوادور. وهذا أمر مؤسف".

كأس العالم - قطر.. حانت لحظة الحقيقة

وسجّل إينر فالنسيا قائد الإكوادور هدفي المباراة في الشوط الأول من اللقاء.

لتحصد الإكوادور أول 3 مباريات، فيما ظل رصيد قطر صفريًا بعد أول جولة.

ويتحدد الشكل النهائي للمجموعة بعد مباراة السنغال وهولندا يوم الإثنين.

وتلعب قطر مباراتها المقبلة أمام السنغال يوم الجمعة، وفي نفس اليوم تلتقي الإكوادور بـ هولندا.

وخاضت قطر أول مباراة مونديالية في تاريخها، بعد أن تأهلت للنهائيات بصفتها المنتخب صاحب الأرض.

وباتت قطر أول دولة صاحبة أرض تخسر مباراتها الأولى في كأس العالم طوال تاريخ المسابقة.











































































وحصل فالنسيا البالغ من العمر 33 عاما على جائزة رجل المباراة الأولى في المونديال.

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