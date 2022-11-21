مواعيد مباريات الإثنين 21 نوفمبر 2022 - مواجهة قوية للسنغال.. وإنجلترا وإيران في كأس العالم
الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 10:27
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 كما تفتتح مباريات المجموعة الثانية.
المجموعة الأولى
السنغال × هولندا - 6:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس.
المجموعة الثانية
أمريكا × ويلز - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس.
إنجلترا × إيران - 3:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس.
مباراة ودية
العراق × فينزويلا - 1:00 مساء.
NBA
المباريات تقام في صباح يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.
شيكاغو بولز × بوستون سيلتيكس - 3:00 صباحا.
مينيسوتا تيمبيرولفز × ميامي هيتس - 3:00 صباحا.
نيو أوريلينز × جولدين ستيت واريورز 3:00 صباحا.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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