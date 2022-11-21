مواعيد مباريات الإثنين 21 نوفمبر 2022 - مواجهة قوية للسنغال.. وإنجلترا وإيران في كأس العالم

تستكمل اليوم مباريات المجموعة الأولى في كأس العالم 2022 كما تفتتح مباريات المجموعة الثانية.

المجموعة الأولى

السنغال × هولندا - 6:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس.

المجموعة الثانية

أمريكا × ويلز - 9:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس.

إنجلترا × إيران - 3:00 مساء.. بي إن سبورتس ماكس.

مباراة ودية

العراق × فينزويلا - 1:00 مساء.

NBA

المباريات تقام في صباح يوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

شيكاغو بولز × بوستون سيلتيكس - 3:00 صباحا.

مينيسوتا تيمبيرولفز × ميامي هيتس - 3:00 صباحا.

نيو أوريلينز × جولدين ستيت واريورز 3:00 صباحا.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا