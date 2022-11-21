وفاق سطيف يعلن فسخ عقد حسام البدري بالتراضي

الإثنين، 21 نوفمبر 2022 - 00:00

كتب : محمد عبد العظيم

حسام البدري مدربا لـ وفاق سطيف

أعلن وفاق سطيف الجزائري عن فسخ تعاقد مدربه حسام البدري بالتراضي بين الطرفين.

وجاء بيان الفريق الجزائري كالتالي:

تعلن إدارة نادي وفاق سطيف عن توصلها إلى اتفاق مع المدرب المصري حسام البدري على إنهاء الارتباط بين الطرفين في إطار ودي، والأمر يشمل أعضاء طاقمه أيضا.

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وتتوجه الإدارة بالشكر الجزيل للمدرب وأعضاء الطاقم الذي عمل معه في النادي على كل ما تم إنجازه مع الفريق خلال الفترة التي قضاها في النادي، وتتمنى له النجاح في مشواره القادم.

كما تعلم أنصار النادي أن الإعلان عن المدرب الجديد الذي سيخلف حسام البدري سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان البدري تولى قيادة تدريب وفاق سطيف بداية الموسم بعد فترة راحة سبقها تدريب منتخب مصر.

وسبق للبدري إعلان الرحيل عن النادي إثر الأزمة المالية التي يعانيها.

وحين أقنعه النادي الجزائري بالبقاء، أوضح في بيانه الرسمي أن البدري "اشترط على إدارة النادي تحسين الوضعية المالية للنادي وتسديد أجور اللاعبين مقابل مواصلة عمله على رأس العارضة الفنية".

ويحتل وفاق سطيف المركز الرابع برصيد 18 نقطة من 10 مباريات، بفارق 5 نقاط عن شباب قسنطينة.

وفاق سطيف حسام البدري
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