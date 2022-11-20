صاروخ ألابا يمزق شباك دوناروما.. النمسا تهزم إيطاليا لأول مرة 62 عامًا

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

ديفيد ألابا - النمسا

فاز منتخب النمسا على نظيره الإيطالي بهدفين دون رد في لقاء ودي جمعهما على استاد إرنست هابيل.

وعرفت المباراة مواجهة بين اثنين من أبرز المنتخبات الغائبة عن كأس العالم، في يوم افتتاح كأس العالم بالتحديد.

وافتتحت النمسا النتيجة بهدف تشافير شالاجير من صناعة ماركو أرناوتوفيتش بعد مرور 6 دقائق فقط.

لكن لقطة المباراة حلت في الدقيقة 35 عندما سجّل القائد ديفيد ألابا الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة ترجمها إلى تسديدة صاروخية مزقت شباك جيانلويجي دوناروما.

ليرفع مدافع ريال مدريد رصيده إلى 15 هدفًا دوليًا مع النمسا، والأول له منذ نوفمبر 2011.

ويعد ذلك الفوز هو الأول للنمسا على إيطاليا منذ عام 1960، إذ التقيتا بعدها في 14 مناسبة دون أي فوز للنمسا.

وعرفت المباراة اعتماد روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ إيطاليا على أغلب عناصره الأساسية بقيادة ماركو فيراتي ونيكولو باريلا وليوناردو بونوتشي.

كما دفع في الشوط الثاني بـ نيكولو زانيولو وفيديريكو كييزا العائد بعد غياب طويل، وشارك فابيو ميريتي لاعب وسط يوفنتوس لأول مرة في الدقيقة الأخيرة.

وتغيب إيطاليا عن كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي رغم تتتويجها بلقب اليورو العام الماضي.

وتعد تلك الخسارة هي الأولى لـ إيطاليا منذ سقوطها بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين في نهائي بين القارات بشهر يونيو الماضي.

النمسا إيطاليا
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