صاروخ ألابا يمزق شباك دوناروما.. النمسا تهزم إيطاليا لأول مرة 62 عامًا

فاز منتخب النمسا على نظيره الإيطالي بهدفين دون رد في لقاء ودي جمعهما على استاد إرنست هابيل.

وعرفت المباراة مواجهة بين اثنين من أبرز المنتخبات الغائبة عن كأس العالم، في يوم افتتاح كأس العالم بالتحديد.

وافتتحت النمسا النتيجة بهدف تشافير شالاجير من صناعة ماركو أرناوتوفيتش بعد مرور 6 دقائق فقط.

لكن لقطة المباراة حلت في الدقيقة 35 عندما سجّل القائد ديفيد ألابا الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة حرة مباشرة ترجمها إلى تسديدة صاروخية مزقت شباك جيانلويجي دوناروما.

ليرفع مدافع ريال مدريد رصيده إلى 15 هدفًا دوليًا مع النمسا، والأول له منذ نوفمبر 2011.

ويعد ذلك الفوز هو الأول للنمسا على إيطاليا منذ عام 1960، إذ التقيتا بعدها في 14 مناسبة دون أي فوز للنمسا.

Austria win an international match against Italy for the first time in 62 years 🇦🇹 A 14-game winless streak dating back to 1960 ends with victory in Vienna.#OptusSport pic.twitter.com/w71TKyYMvQ — Optus Sport (@OptusSport) November 20, 2022

وعرفت المباراة اعتماد روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ إيطاليا على أغلب عناصره الأساسية بقيادة ماركو فيراتي ونيكولو باريلا وليوناردو بونوتشي.

كما دفع في الشوط الثاني بـ نيكولو زانيولو وفيديريكو كييزا العائد بعد غياب طويل، وشارك فابيو ميريتي لاعب وسط يوفنتوس لأول مرة في الدقيقة الأخيرة.

وتغيب إيطاليا عن كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي رغم تتتويجها بلقب اليورو العام الماضي.

وتعد تلك الخسارة هي الأولى لـ إيطاليا منذ سقوطها بثلاثية نظيفة أمام الأرجنتين في نهائي بين القارات بشهر يونيو الماضي.