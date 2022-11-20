كأس العالم - فالنسيا: كنت أحلم بتحقيق الفوز في الافتتاح.. وأتمنى اللحاق بالمباراة المقبلة

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 23:55

كتب : FilGoal

احتفال إينر فالنسيا بالهدف مع الإكوادور أمام قطر

كشف إنير فالنسيا لاعب منتخب الإكوادور عن حالته بعض التعرض لكدمة خلال مباراة قطر.

وحقق منتخب الإكوادور الفوز على قطر بهدفين دون مقابل في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022.

وسجل فالنسيا هدفي الإكوادور وحصل على جائزة رجل المباراة.

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وقال فالنسيا في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون معقدة ولكننا تمكنا من فكها سريعا وسجلنا أهدافا مبكرة ساعدتنا في إدارة المباراة، بعد القرعة كنت أركز مع فريقي ورأيت إنني سألعب المباراة الافتتاحية وحلمت بتحقيق الفوز بها وكنت أعرف أنه كان حلما لنا جميعا ولحسن الحظ تمكنت من التسجيل".

وتابع "نستطيع الذهاب سريعا لو وثقنا في بعضنا البعض لقد كانت تلك هي المباراة الأولى في كأس العالم وعلينا أن نستمر في الحلم".

وواصل "لقد تعرضت لكدة بسيطة في ركبتي وكاحلي الأطباء سيقيمون الوضع وأتمنى أن أكون جاهزا للمباراة المقبلة وأن أكون قادرا على مواصلة مساعدة فريقي في كأس العالم".

وأضاف "عندما تسمع لحديث الإعلام عن منتخب الإكوادور كنا نسمع فقط السلبيات وحاولنا منعها من الدخول بيننا والتركيز على تدريباتنا وعملنا وعلينا أن نعيش اللحظة لأننا حصلنا على ثلاث نقاط ويجب أن نحلم بالاستمرار في ذلك على الرغم من صعوبة الأمر".

تعرّف على معلومات شخصية تخص فالنسيا و31 مدربًا آخر و831 لاعبًا في كأس العالم عبركرنفال في الجول

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وبات فالنسيا ثاني لاعب إكوادوري يسجل في نسختين مختلفتين من كأس العالم بعد أوجستين ديلجادو.

ورفع فالنسيا رصيده من الأهداف في كأس العالم للرقم خمسة لينفرد بصدارة هدافي الإكوادور في المسابقة العالمية بعد فك الشراكة مع أوجستين ديلجادو.

كما سجل فالنسيا أيضا ثنائية للمرة الثانية في كأس العالم وهو ما لم يفعله أي لاعب إكوادوري آخر طوال تاريخ كأس العالم.

فالنسيا هو أكبر لاعب يسجل هدف في مباراة افتتاحية بعمر 33 عاما و16 يوما، متفوقا على أليساندرو ألتوبيلي بـ 30 عاما و184 يوما.

وسجل ابن الـ33 عاما هدفه الـ37 مع الإكوادور في 75 مباراة.

فالنسيا سجل آخر 5 أهداف للإكوادور في كأس العالم، فقط أوزيبيو وباولو روسي وأوليج سالينكو هم من سجلوا أهدافا أكثر على التوالي بست مرات متتالية لكل منهم.

وأصبح أول لاعب يسجل هدفين في الشوط الأول من افتتاح كأس العالم منذ الإيطالي آنجلو سكيافيو أمام الولايات المتحدة في افتتاح 1934.

ويلعب منتخب قطر مباراته الثانية 25 نوفمبر الجاري أمام السنغال على استاد أحمد بن علي.

بينما يلتقي منتخب الإكوادور مع هولندا في اليوم ذاته على استاد خليفة الدولي.

إنير فالنسيا قطر الإكوادور كأس العالم 2022
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