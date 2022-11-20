روني: ميسي أساسي وكين احتياطي وأستبعد رونالدو.. إنه لا يلعب لأجل فريقه

اختار واين روني نجم منتخب إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق أن يكون ليونيل ميسي في التشكيل الأساسي لأي فريق يختاره.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وأثناء استضافته لتحليل مباراة افتتاح كأس العالم قطر 2022 رد روني على سؤال أمامك 3 لاعبين ميسي وهاري كين ورونالدو.. اختر منهم لاعبا أساسيا وآخر احتياطي ولاعب خارج القائمة.

وقال روني "سأختار ميسي في التشكيل الأساسي، وهاري كين على مقاعد البدلاء".

وأضاف "أما رونالدو سيبقى خارج القائمة، إنه لا يلعب من أجل ناديه".

وكان رونالدو انتقد روني قبل عدة أيام قائلا: "أنا لا أفهم لماذا ينتقدني دائما. يجب أن تسأله هو. لا أعرف لماذا ينتقدني كثيرا. ربما هي الغيرة لأنه أنهى مسيرته في الثلاثينات وأنا لا زلت ألعب في أعلى المستويات. لن أقول إن شكلي أفضل منه وإن كان ذلك حقيقيا".

وخسر منتخب قطر أمام الإكوادور بهدفين دون رد في افتتاح كأس العالم 2022، في المباراة التي أقيمت بملعب البيت. (طالع التفاصيل)