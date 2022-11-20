كأس العالم - رسالة ماني الوداعية.. وسر دخول ظهير بدلا منه

كتب ساديو ماني نجم منتخب السنغال رسالة عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعد تأكد خروجه من قائمة أسود التيرانجا في كأس العالم 2022.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ السنغال

وجاءت رسالة ماني كالتالي:

العديد منكم أرسل لي رسائل دعم عقب إصابتي. أشكر الله، العملية أجريت في منتصف الأسبوع وسارت بشكل جيد. أود استغلال هذه الفرصة لأشكركم جميعا.

يوم الإثنين القادم ستخوض بلادنا الغالية كأس العالم (قطر 2022)، وأنا واثق أن الأسود سيتفوقون على أنفسهم وسيتعاملون مع كل المباريات باعتبارها نهائيات.

أنا أيضا مقتنع أن كل السنغاليين سيكونون وراء الشاشة الصغيرة لتشجيع فريقنا الشجاع، وأن زملائي سيقاتلون كرجل واحد وكالعادة لأجل تشريف بلادنا الغالية.

تحيا السنغال، إلى الأمام أياها الأسود.

وخضع ماني لجراحة مساء الخميس، لعلاج إصابته بأوتار الركبة، وسيبدأ برنامجه العلاجي مع ناديه بايرن ميونيخ.

وأخيرا أعلن منتخب السنغال عن هوية بديل ماني، وهو موسى ندياي ظهير أندرلخت البلجيكي البالغ من العمر 20 عامًا.

ولم يلعب ندياي أي مباراة سابقة مع السنغال، ولكنه وصل إلى قائمة السنغال، ليس بفضل إصابة ماني فقط..

جاي ذلك حيث ذكرت شبكة راديو مونت كارلو يوم الأحد أن إسماعيل جاكوبس مدافع السنغال لن يشارك في كأس العالم بسبب أخطاء إدارية.

ظهير أيسر موناكو لعب لمنتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة، قبل أن يلعب مع المنتخب الأول للسنغال مباراتين وديتين في سبتمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يمنح الضوء الأخضر للاعب قبل 24 ساعة من مباراة السنغال ضد هولندا، بسبب التأخر في تقديم أوراق تغيير جنسيته الرياضية، من الألمانية إلى السنغالية.

بالتالي رأى أليو سيسيه مدرب السنغال أنه ليس بحاجة لخيار هجومي إضافي، إزاء حاجته لضمان وجود ظهير آخر في القائمة إن لم يتمكن جاكوبس من المشاركة.

ويلعب أسود التيرانجا المباراة الأولى غدا -الإثنين- ضد هولندا، في المجموعة الأولى التي تضم قطر والإكوادور، وشهدت فوز الأخيرة بهدفين دون رد في مباراة الافتتاح.