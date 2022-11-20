شركة كرة كأس العالم تكشف كيف ساهمت مصر في تصنيعها

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

الرحلة - كرة كأس العالم قطر 2022

كشف هشام السيد العضو المنتدب للشركة المصممة لكرات كأس العالم عن كواليس التصنيع في مصر.

وقال هشام السيد عبر قناة صدى البلد: "تواصلنا مع باكستان في مطلع العام الجاري واستطعنا في إقناعهم بأن يتم صناعة الكرات في أحد مصانع مصر".

وأضاف "وكان أول هدف للشركة هو أن يتم اعتماد المصنع من قبل شركة أديداس وأن يكون مطابقا للمواصفات الفنية والبيئية وبالفعل تم ذلك في شهر فبراير".

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وواصل "وبذلك أصبحت الشركة جزءا من عملية تصنيع كرة كأس العالم في قطر 2022".

وأتم تصريحاته "تم تصنيع 1500 كرة لكأس العالم في مصر، من أصل 6 آلاف كرة للبطولة بالكامل".

وأطلقت قطر اسم "الرحلة" على كرة كأس العالم 2022.

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