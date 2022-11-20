توماس باخ: نناقش مع قطر إمكانية استضافة أولمبياد 2036

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 22:58

كتب : FilGoal

توماس باخ - رئيس اللجنة الأولمبية

كشف توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن وجود محادثات مع قطر لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2036.

وانطلق كأس العالم 2022 في قطر مساء اليوم الأحد بمواجهة أصحاب الأرض ضد الإكوادور.

وحقق منتخب الإكوادور الفوز على قطر بهدفين دون مقابل.

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وقال باخ عبر قناة بي إن سبورتس: "سعيد جدا بالتواجد في هذا الحدث الكبير التي ينتظرها الجميع".

وتابع "هذه نقطة مفصلية في تاريخ كرة القدم وقطر أثارت إعجابي لأن ما أنجز خلال 12 عاما كان استثنائيا لقد زرت قطر من قبل ورأيت البنية التحتية والملاعب تحت الإنشاء واليوم كل شيء جاهز بشكل جميل".

وأضاف "نحن نتناقش مع القطريين واللجان التنفيذية عن إمكانية استضافة قطر لدورة الألعاب الأولمبية عام 2036 ولكن قطر لن تتقدم بملف لوحدها ونحن في حوار مع اللجنة الأولمبية المحلية ولدينا ثقة في الجهات القطرية وهناك شراكة بنائة بين اللجنة الأولمبية الدولية والقطرية".

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قد كشفت عن نيتها في التشرح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية في عام 2036 أي أن الملف المصري ينافس ملف قطر في حال تم التقدم به رسميا.

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