دي يونج يهاجم إدارة برشلونة

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 22:18

كتب : FilGoal

فرينيكي دي يونج - هولندا

انتقد فرينكي دي يونج لاعب برشلونة إدارة النادي لأنه يرى أنها كانت ترغب في رحيله خلال فترة الانتقالات الماضية.

وكان دي يونج قريبا من الرحيل عن الفريق في شهر أغسطس الماضي والذهاب لمانشستر يونايتد بسبب أوضاع برشلونة المالية الصعبة.

وقال دي يونج لصحيفة دي تيليجراف الهولندية: "هناك صحيفة نشرت بعض الأشياء عن عقدي وكان من الواضح إنني لم أقم بتسريبه وكان هناك طرف واحد آخر يمتلك العقد وأصبح الأمر واضح أنه تسرب من النادي".

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واستمر "فجأة حدث صخب حول عقدي الذي وقعته مع الرئيس السابق وقد أزعجني أن النادي قد فعل شيء كهذا".

وتابع "أنا ألوم من أراد خروجي من النادي ولكن لا استطيع فعل أي شيء لهم لأنهم من يديرون النادي وعلى أي حال لا أراهم في روتيني اليومي بالنادي".

وأضاف "تشافي ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية رحيلي لأنه لم يقل ولا مرة إنني سأبقه ولكن أنا لا ألومه ولم أشعر أبدا أنه كان ضدي واعتقد أن الأمر كان صعبا بالنسبة له للتحدث عنه لقد أخبر الصحافة إنه سعيد بوجودي ولكن هناك عوال اقتصادية وقد ظهر أنه لم يكن صاحب القرار في الأمر".

وشدد "كنت أعلن إنني سألعب بشكل أقل في بداية الموسم بسبب ذلك الوضع ولكنني تحسنت وكنت أستحق الوجود في مركز أساسي".

وأتم "الآن نحن في حالة صعود مرة أخرى وعندما ألعب يكون الأمر رائعا وإذا كان الأمر بيدي سأظل في برشلونة لثمانية أو 10 سنوات أخرى".

ويحتل برشلونة حاليا المركز الأول في صدارة الدوري الإسباني برصيد 37 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المركز الثاني.

فرينكي دي يونج برشلونة
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